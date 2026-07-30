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Según informó la comisión directiva de la entidad, los autores del hecho rompieron las trabas de las ventanas, forzaron los marcos para ingresar al edificio y, una vez en el interior, se llevaron el motor de la hormigonera, palas de trabajo, mazas, martillos, baldes de obra, una puerta, un alargue de 90 metros y tres rollos de cable destinados a la instalación eléctrica, los cuales habían sido donados por un socio del club.

Además del robo, los delincuentes ocasionaron importantes destrozos en la estructura. Incluso picaron una pared para retirar una ventana que ya se encontraba amurada en uno de los baños, generando mayores perjuicios para una obra que se desarrolla con el esfuerzo de dirigentes, socios y colaboradores.

Desde la institución lamentaron profundamente lo ocurrido y señalaron que este tipo de hechos afecta el crecimiento de un club que trabaja “a pulmón” para concretar el sueño de contar con un espacio propio para sus actividades sociales y deportivas.

Ante esta situación, la comisión directiva solicitó la colaboración de la comunidad. Pidieron a los vecinos de la zona y a quienes transitan habitualmente por el sector que, ante cualquier movimiento sospechoso o información que pueda contribuir a esclarecer el hecho, den aviso inmediato a la Policía o se comuniquen a través de las redes sociales oficiales del club.

A pesar del golpe sufrido, desde Unión Santacruceña aseguraron que continuarán adelante con el proyecto y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando para culminar la construcción del SUM, una obra considerada fundamental para el crecimiento de la institución.