El joven Jeremías Saldivia Stout que resultara elegido para una prueba en la Scuola Calcio Digiesse de Italia, con residencia actual en Comandante Luis Piedra Buena pero nativo de Río Gallegos, intentará estar presente en el mes de mayo en ese país europeo para probar suerte en dicho equipo.

La cuestión se produjo cuando se realizó una prueba futbolística en la cual Jeremías fue destacado como integrante de una prueba que deberá de cumplir en el club italiano, por lo que por un lado de prepara intensamente en lo físico y técnico y por otro, tanto el jugador como su familia trabajan arduamente juntando el importe necesario para poder viajar.

Con toda la intención de quedarse en Italia y probar todo lo que pueda, realizan todo tipo de actividades para poder cumplir su sueño por lo que aceptan cualquier tipo de ayuda en el alias geremiassaldivia o en el celular 2962404051.