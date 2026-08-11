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Boca Río Gallegos anunció oficialmente la incorporación de Joaquín “El Ruso” Guzmán, delantero nacido en Pico Truncado que llega para reforzar el frente de ataque de cara a los próximos compromisos del equipo.

Guzmán cuenta con una interesante trayectoria formativa. En 2019 integró las divisiones inferiores de Boca Juniors, mientras que entre 2020 y 2023 continuó su formación en San Lorenzo de Almagro, dos de los equipos grandes del país.

Durante 2024, el atacante tuvo un paso por Mar del Plata de Caleta Olivia, antes de cruzar la frontera para continuar su carrera en Chile. En 2025 y 2026 defendió los colores de Sokol de Punta Arenas, donde sumó experiencia en el fútbol regional del vecino país.

Durante su etapa en el fútbol chileno, Guzmán disputó dos torneos Regionales y un torneo Zonal, logrando además consagrarse campeón Regional en una oportunidad.

Dentro del campo de juego, “El Ruso” se destaca principalmente por su velocidad, habilidad y capacidad para desequilibrar en el ataque, características que buscará poner al servicio de Boca en esta nueva etapa.

Con su llegada, el conjunto santacruceño incorpora una alternativa ofensiva con recorrido y experiencia, además de un futbolista que conoce distintas realidades competitivas y que buscará convertirse en una pieza importante del equipo.