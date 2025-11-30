Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ex atleta galleguense José Chacón fue reconocido por la Agrupación de Atletas Los ñandúes de la que formó parte en los años 90, habiendo sido el mas destacado de la Patagonia por esos años y uno de los mas reconocidos del país con muchos títulos encima.

El protagonista viajó a Buenos Aires con uno de sus hijos a los fines de estar presente en una celebración que realizara la Agrupación, creada el 9 de febrero de 1989, época en la que nuestro atleta comenzaba a tener injerencia en el atletismo nacional y luego de un esfuerzo de varios y con el respaldo del atleta Manolo Rivera, terminó concretándose la agrupación de atletismo.

Por aquellos años José ya había deslumbrado con su actividad en Río Gallegos y en toda la región, ganando la mayoría de las pruebas de media y larga distancia, con la simplicidad de un pibe de barrio, pero en la medida en que fue creciendo deportivamente, pasaría a integrarse al entrenamiento activo en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en el barrio de Nuñez en la ciudad de Buenos Aires, a tres cuadras del estadio monumental de River.

Allí comenzó su verdadera carrera en el atletismo argentino obteniendo llamativos resultados en competencias famosas como la “Delfo Cabrera” o la Maratón “Adidas“, y otras duras pruebas de larga distancia, saliendo siempre entre los primeros diez lugares, consiguiendo resultados espectaculares como el subcampeonato argentino de Cross Country entre otros, o la gran revelación atlética de 1997.

Luego y acompañando a uno de sus compañeros de Los ñandúes que era el campeón argentino Antonio Silio, José Chacón viajó a España donde practicó la actividad atlética en Europa por algunos años, hasta que volvió a su país y también a Río Gallegos luego de una dilatada trayectoria en el atletismo, que lo llevó a los primeros lugares.

En esta ocasión la Agrupación reconoció a uno de sus mas prolíficos atletas, oportunidad en la que se encontraron antiguos amigos de muchos años y de muchas carreras, compartiendo momentos inolvidables del atletismo argentino.