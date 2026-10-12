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José Honorio Ortega consiguió una contundente victoria por 4 a 0 frente a Deportivo Chaco, en el marco de una nueva jornada de la categoría Senior A de la Liga Independiente de los Barrios. El encuentro se disputó en la cancha Nora Vera y tuvo como uno de sus episodios destacados la expulsión de dos futbolistas durante el comienzo del segundo tiempo.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Según el móvil de La Opinión Austral, Ortega ganaba 2 a 0 al inicio del complemento, en un partido en el que ambos equipos buscaban sumar para mejorar su posición en la tabla. Mientras el conjunto vencedor intentaba sostener la ventaja, Deportivo Chaco necesitaba descontar para volver a meterse en la pelea.

Sin embargo, los primeros minutos de la segunda mitad estuvieron marcados por un cruce entre futbolistas que derivó en empujones y un enfrentamiento dentro del campo de juego. Ante la situación, el árbitro decidió mostrar dos tarjetas rojas, una para cada equipo.

Por el lado de Deportivo Chaco fue expulsado Rodrigo Gojan, mientras que José Honorio Ortega también sufrió la expulsión de un defensor central. De esta manera, ambos conjuntos quedaron con diez jugadores para afrontar el resto del encuentro.

Momento en que el árbitro le mostró la cartulina roja a los jugadores de ambos equipos.

El episodio elevó la tensión en un partido que ya tenía a Ortega en ventaja. Deportivo Chaco debía buscar el descuento para intentar cambiar el rumbo del resultado, mientras que su rival tenía la posibilidad de administrar la diferencia y aprovechar los espacios para ampliar la ventaja. Finalmente, José Honorio Ortega se impuso por 4 a 0 y consiguió un triunfo importante en su objetivo de meterse entre los ocho mejores de la categoría, de acuerdo con la tabla de posiciones actualizada.

La fecha de la categoría Senior A había comenzado el día anterior con varios resultados. Arcoiris venció 2 a 0 a Güemes, Fortaleza y Vial igualaron 2 a 2, San Benito y Petrel empataron sin goles, mientras que Juventud Unida derrotó 3 a 1 a Gasai.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La actividad continuó durante el lunes feriado en distintos escenarios de Río Gallegos, con partidos programados en la cancha de Defensores del Carmen. Entre los encuentros destacados de la jornada se encontraban los cruces entre Belgrano y Sudamérica, y Camioneros frente a Matadero.

Con una goleada por 4 a 0, José Honorio Ortega sumó una victoria importante en la recta de la competencia y reafirmó su objetivo de ingresar entre los ocho mejores de la categoría Senior A de la Liga Independiente de los Barrios.

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