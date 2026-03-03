Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Proveniente de Huracán de Trelew, el joven Juan Ignacio Ruiz Gallardo ya forma parte del equipo albiverde del Boxing Club que lo incorporó hace tan solo unos días atrás, por lo que el joven chubutense ya esta entrenando con los albiverdes.

El jugador se hizo en el equipo chubutense y apenas arribado a Río Gallegos fue incorporado al equipo de Matías Clavel, donde además y dada su juventud, (categoría 2006) esta también presente en el plantel de cuarta división del club, donde además cumple funciones como volante central en ambas divisiones.

El Boxing Club aporta con una nueva experiencia con jugadores que se proyectan como futuros valuartes del club, por lo que lo tienen muy en cuenta a la hora de formar elementos juveniles para el futuro mediato.