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El programa Juegos en Comunidad continúa promoviendo la actividad física y el deporte en distintos establecimientos educativos de la ciudad. Este sábado, la Escuela Provincial Primaria N° 44 fue escenario de una nueva jornada deportiva que reunió a practicantes y vecinos en torno a las artes marciales.

La actividad comenzó con una clase de Chaiu Do Kwan a cargo del instructor Ceferino Cayupil. Esta disciplina, considerada un arte marcial argentino, fue creada en la década de 1970 por el maestro Antonio Montenegro y se caracteriza por su enfoque en la defensa personal y la lucha libre.

Posteriormente, la propuesta continuó con una clase de judo dirigida por la entrenadora Verónica Cachi, quien desarrolla sus actividades de formación y enseñanza en el CePARD.

Durante la jornada, los participantes pudieron conocer y practicar conceptos básicos de la disciplina, en un espacio orientado al aprendizaje, la recreación y la integración comunitaria.