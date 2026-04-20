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En la jornada de hoy con el acto de apertura que tendrá lugar en el Centro Provincial de Alto Rendimiento (CEPARD) a las 20 horas, se darán por iniciados lo encuentros finales de los Juegos de Integración patagónica que se desarrollan en gimnasia artística, tenis y escalada, mientras que en la ciudad de Caleta Olivia tendrá lugar el taekwondo y la lucha olímpica en el gimnasio Pancho Cerdá de esa ciudad.
Los encuentros de gimnasia artística tendrán lugar el día jueves a partir de 9.00 a 11 .00 horas en el atlético Boxing Club mientras que los encuentros tenísticos serán en el Río Gallegos Tennis club el mismo día a partir de las 15 horas.
Los duelos de escalada se desarrollarán en el Centro Andino en masculino el jueves a partir de las 13.00 horas y en femenino a partir de las 16.30 horas y el acto de cierre está programado para las 20 horas del jueves con la premiación a los ganadores.
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