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Entre los integrantes del plantel nacional se destacaron Julio Brandan, Laura Subiabre y Pedro Morales, representantes del equipo Ankatu de Caleta Olivia y también Elio Carlos Durán y Juan Manuel Pereyra, jugadores de Ce.De.FyS de Puerto San Julián.

La consagración llegó tras una gran actuación en la final, donde Argentina derrotó al seleccionado anfitrión de Uruguay por 2 sets a 0, con parciales de 15-13 y 15-9, en un encuentro disputado y atractivo que se desarrolló en el Estadio 8 de Junio de Paysandú.

A lo largo del certamen, el conjunto albiceleste mostró un rendimiento sobresaliente. Disputó un total de siete encuentros, ganando todos sus compromisos, sin ceder un solo set y coronándose campeón sudamericano de manera invicta, una muestra del excelente nivel alcanzado por el newcom argentino.

Las posiciones finales del torneo fueron las siguientes: 1ª Argentina, 2ª Uruguay, 3ª Paraguay y 4ª Chile.

La presencia de cinco deportistas santacruceños en el seleccionado nacional pone de manifiesto el crecimiento y desarrollo que ha experimentado el newcom en la provincia durante los últimos años.

El compromiso, la dedicación y la pasión demostrados por Julio Brandan, Laura Subiabre, Pedro Morales, Elio Carlos Durán y Juan Manuel Pereyra fueron fundamentales para representar de la mejor manera a sus instituciones, a Santa Cruz y a la Argentina en una competencia de nivel internacional.

Con esta histórica conquista, los representantes de Ankatu y Ce.De.FyS escriben una página dorada para el deporte santacruceño, llevando los colores argentinos a lo más alto del podio continental y dejando una huella imborrable en el newcom sudamericano.