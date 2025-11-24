Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El tirador juvenil Julián Baña resultó campeón nacional de Miras Abiertas 2025 este domingo pasado en la ciudad de Buenos Aires, en la categoría 10 metros rifle de Quebrar junior, con una destacada actuación que le aportó 294 puntos con 10 impactos en el centro.

Con una solvencia mas que destacada, Julián Baña abrió el marcador con 97 puntos en la primera presentación, 99 en la segunda y terminó con 98 en la tercera, con una tranquilidad fenomenal para concretar lo mejor que se pudo apreciar en el torneo, sin desmerecer al resto, pero ubicándose como una de las promesas mas importantes del tiro nacional.

Redondeando tamaña presentación, en el torneo por equipos la dupla Julián Baña y Valentina Icaza representando al Tiro Federal Patria de Río Gallegos se quedaron con el primer lugar sumando 585 puntos, con un número mas que elocuente de lo que venían haciendo, ubicándose también con un título nacional.

Lo de Julián Baña es además una demostración de la promesa que representa no solamente en los torneos nacionales sino también representando al país en campeonatos internacionales de tiro, algo mas que sorprendente para un joven de su categoría y por supuesto como halago a lo que viene cumpliendo el TFP en Río Gallegos y en toda la región.

El Tiro Federal Patria que es una de las instituciones mas antiguas de la ciudad con una raigambre muy instalada en muchas familias de la región y con un historial del deporte de largos años por lo que este tipo de resultados son reconocimientos al esfuerzo de muchos que hoy siguen empeñados en la práctica del tiro como deporte, y en los que pasaron por sus filas como Julio Pucheu, Juan Davidson y tantos otros habitantes de la ciudad y de la región.