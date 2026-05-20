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Los alumnos que subieron al podio fueron Benjamín Taboada, quien se coronó en 2° y 3° posición en categoría infantiles de formas y lucha, Kevin Ketner, quien obtuvo el 3° puesto en categoría juveniles de formas y Noa Luanna Gauto quien se coronó campeona en lucha de la categoría infantiles.

El torneo, que contó con la participación de más de 500 competidores de 30 escuelas, fue organizado por la organización de la Federación Argentina de Taekwondo ITF filial Comodoro Rivadavia.

Nuevos graduados

La semana pasada, el profesor Luis Taboada, 7mo Dan de Taekwondo ITF, hizo entrega de dos cinturones negros a alumnos de la Academia Hwarang. Un cinturón lo obtuvo Alejo Frank y el otro Rubén Espíndola.