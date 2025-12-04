Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un fin de semana que puede llegar a tener varias definiciones, el equipo de Bancruz se juega la continuidad en el Torneo Regional Amateur, dado que en el primer encuentro distado en el “Pichón Guatti” la pasada semana, empató con Camioneros de Ushuaia.

El conjunto bancario necesitará ganar o a lo sumo volver a empatar para definir por penales, aunque tendría que ser por el mismo resultado lo que complica la clasificación en caso de igualdad, dado que el mismo caso se dio cuando Bancruz paso de ronda y valieron los goles de visitante a pesa de haber empatado con Escorpión en ese momento0.

Por lo tanto ahora lo ideal será mínimo ganar el partido en Ushuaia, pero en condición de visitantes es un poco mas complicado, por lo que habrá que ver como resulta de esta encuentro de fin de semana.

Por su parte Independiente de Puerto San Julián tiene situación similar pero con un resultado mucho mas difícil dado que perdió en Comodoro con la CAI por 4 a 0, por lo que en su casa deberá ganarle a los comodorenses por lo menos con un resultado similar, lo que no es nada sencillo y así están las cosas en este controvertido torneo Regional Amateur 2025.

Se comienza a definir en El Calafate

En la villa turística y en el marco del torneo local, Argentinos del Sur jugará con Lago Argentino en el primer encuentro de ida para definir el ganador del torneo Clausura de la liga Sur, porque quien resulte ganador de este tramo, deberán enfrentar luego al Deportivo Esperanza ganado del Apertura, para ver quien será el campeón del año y quien juegue el próximo torneo Regional.

Por su parte Esperanza jugará con Newell por el tercer y cuarto puesto del Clausura también este fin de semana, por lo que los calafateños tienen definiciones importantes durante sábado y domingo.

La Liga Centro

Con si todo fuera fácil, el Júpiter de Piedra Buena le ganó a Huracán de Gregores por 4 a 0 y el Atlético de San Julián a su vecino Independiente por 1 a 0, Cruz del Sur de Gregores se despertó frente a Argentinos del Sud para vencerlo por 4 a 1 y finalmente Racing de San Julián le ganó al Atlético de Puerto Santa Cruz por 2 a 1, lo que dejó como saldo el liderazgo del Atlético sanjulianense con 21 unidades y con el otro Atlético de Sant Cruz como escolta con 19 y Racing con 18 unidades.