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El karate-do de Santa Cruz tendrá representación en una nueva edición de las finales de los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata. Este sábado 31 de octubre, la delegación de la Asociación Shoto Yuku Santa Cruz (ASYSC) emprenderá el viaje para sumarse a la representación oficial de la provincia, junto a los deportistas de las demás disciplinas.

La delegación estará integrada por siete atletas de las categorías Sub-13 y Sub-14, correspondientes a las clases 2011 y 2012, quienes consiguieron su clasificación luego de superar las respectivas instancias selectivas y alcanzar el objetivo de representar a Santa Cruz en el escenario nacional.

Los deportistas que formarán parte de la competencia son Constanza Pachila, del Atlético Boxing Club; Morena Muñoz, Jazmín Márquez Ocampo, Izana Aquino, Santino Báez, Ignacio Michelini y Santino Cejas, representantes del Dojo Samurai.

El equipo contará con la conducción técnica del sensei Mariano Fabián Camporro, 4.º Dan JKA, quien estará a cargo del entrenamiento y la dirección de los competidores. Como ayudante del cuerpo técnico estará el senpai Iago Montenegro, 2.º Dan JKA.

Desde la Asociación Shoto Yuku Santa Cruz destacaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de los jóvenes deportistas para alcanzar esta instancia, al tiempo que expresaron su orgullo por el camino recorrido y por la posibilidad de representar a la provincia en una competencia de alcance nacional.

La participación en los Juegos Evita representa una importante oportunidad de crecimiento deportivo y personal para los atletas, que tendrán la posibilidad de medirse con representantes de distintos puntos del país y continuar fortaleciendo su experiencia competitiva.

Con la ilusión de cumplir una destacada actuación en Mar del Plata, los karatecas santacruceños llevarán consigo no solo sus expectativas deportivas, sino también los valores que promueve el Karate-Do: respeto, disciplina, perseverancia y compañerismo.