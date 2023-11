Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del sábado fue gloriosa para el deporte santacruceño. Una riogalleguense logró quedarse con el primer puesto en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística, en la modalidad suelo, disputado en Mendoza.

Ella es Gisel Anahí Alberto, quien, con tan solo 17 años, pudo quedarse con este torneo tan importante. Ella empezó en este deporte con 6 años de edad en el Atlético Boxing Club. Además de Gisel, Georgina Muñoz, Jazmín Guerrero y Agustina Quinteros, también “albiverdes”, viajaron a competir a Mendoza. Ellas estuvieron acompañadas por los profesores Carlos Barragán y Sabrina Gorriz.

Las gimnastas y los profesores ya se encuentran en nuestra ciudad. Los antecedentes marcan un logro histórico para nuestra provincia y para la ciudad de Río Gallegos.

La gimnasta representante del atlético Boxing Club, Gisel Alberto, se coronó campeona nacional de la modalidad suelo al sumar un total de 11,400 puntos en la modalidad suelo y de este modo superar a sus ocasionales rivales.

La competencia, se realizó de forma simultánea en las ramas masculina y femenina, con la presencia de más de 1.400 atletas del país, desde el jueves hasta el domingo.

La campeona

La Opinión Austral habló con la campeona santacruceña, Gisel Alberto, quien nos contó sus sensaciones del campeonato, su familia, sus profesores y también les dejó un mensaje a los deportistas santacruceños.

“Sinceramente no me lo esperaba, no podía creerlo, tal vez por dentro de mí presentía algo bueno, y realmente sucedió. La verdad que me pone muy feliz por el resultado, el año pasado cuando competí mi primer nacional con nivel B3 tenía la oportunidad de ganar podio en el mismo aparato (suelo), pero bueno, son cosas del deporte, hasta que este año volví con todas las ganas y lo logré. Como diría yo, a tener mi ‘revancha’, así que como dije, no me lo esperaba porque son muchas gimnastas en competencia y que tienen un rendimiento bastante alto”, agregó “Gigi“.

“Las sensaciones del torneo fueron muchas, me sentía muy feliz y orgullosa de estar donde estoy, claramente los nervios estuvieron presente, porque es difícil estar en un torneo de alta complejidad, con gimnastas que entrenan más horas y días que yo. Nos medimos con todas las gimnastas del país y Santa Cruz hace dos años que tiene la Federación. Llegar hasta acá es un gran logro”, sostuvo.

“Los profesores que viajaron en esta oportunidad son Carlos Barragán y Sabrina Gorriz, dos excelentes profesores que nos brindan día a día lo mejor en los entrenamientos, nos aconsejan, nos ayudan, nos apoyan y nos dan su cariño. Y el profe Eduardo, que también es parte de esto, él no pudo viajar pero estuvo presente en mi corazón”, dijo.

“Mi familia es un un pilar muy importante para mí, realmente me apoyan un montón en este deporte, que saben que me gusta. Y qué decir de mi mamá, es la que mueve cielo y tierra para yo poder cumplir mis sueños y para verme feliz, es lo más importante que tengo en esta vida y este triunfo, como todos los demás, se lo dedico a ella“, declaró.

“Fui a una clase de prueba con 6 años y me encantó, así que decidí seguir y sin pensar hasta donde llegaría, acá estamos, logrando mis sueños. Prácticamente entreno todos los días, porque hago otro deporte que me gusta y hablo de la gimnasia rítmica”, recalcó.

Para cerrar, Gisel le mandó un mensaje de aliento a todos los deportistas de Santa Cruz: “Un consejo que quiero dar, es que nunca dejen de perseguir sus sueños, con esfuerzo todo se puede lograr, así como yo, que hoy en día lo estoy cumpliendo con 17 años.”