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En su primer compromiso, Boxing se impuso con autoridad por 5-1 ante Calafate Hockey. Luego, las chicas del equipo capitalino igualaron 1-1 frente a Hispano y repitieron el mismo resultado ante Calafate Rugby Hockey.
En el cuarto encuentro de la jornada llegó otra contundente actuación, con una goleada por 6-0 sobre Poplars. Finalmente, Boxing cerró su participación con un nuevo empate, esta vez por 1-1 frente a Chaltén.
Con estos resultados, la M30 “Albiverde” continúa liderando la clasificación y mantiene intactas sus expectativas de cara a la definición del campeonato. La tercera y última fecha de la Liga Santacruceña se disputará en noviembre en Río Gallegos, escenario donde se conocerá al equipo que se quedará con el título.
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