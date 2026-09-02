Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Liga de Fútbol Sur ha dado a conocer como tendrá continuidad el actual torneo Clausura en todas las divisiones y como y donde se jugarán todos los partidos, por lo que se dan conocer en cada ocasión y donde se disputará cada encuentro previsto para todo el fin de semana y los días venideros.

Para el sábado 5 de septiembre se jugarán encuentros en cuarta división entre Boxing y Talleres a las 15 horas y luego a las 17 horas entre Ferro y el Hispano, ambos encuentros en cancha del Boxing Club, mientras que a las 16 horas lo harán Escorpión y UPP en cancha de Hispano y Boca y Unión Santacruceña en cancha de Boca, todos encuentros correspondientes a la segunda fecha del actual torneo.

El día domingo a las 12 del mediodía jugarán Evita y Ferro en cancha del Boxing y a las 17 horas Boxing y Boca ambos encuentros en cancha del Boxing Club ambos encuentros en quinta división, mientras que en la primera categoría a las 16 horas jugarán Hispano y Unión Santacruceña en cancha de Hispano y Defensores y UPP a la misma hora pero en cancha de Defensores.

Finalmente el miércoles 9 de septiembre a las 20 horas jugarán Boxing y Ferro en cancha del Boxing y a las 21.15 lo harán Boca y Escorpión en cancha de Hispano, ambos encuentros también en primera división para completar lo dispuesto por al Consejo de la Liga.