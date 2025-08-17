Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mucho entusiasmo los equipos femeninos de fútbol de Hispano Americano y del Atlético Boxing Club se preparan para dale continuidad al torneo Regional amateur femenino que ya las enfrentó hace poco mas de una semana, cuando ambas instituciones dejaron afuera a Camioneros de Río Grande.

Esta segunda instancia tendrá continuidad a partir del 31 de agosto y con fecha final el 7 de septiembre, donde ambos equipos deberán enfrentar a conjuntos de la zona norte, tal el caso de Hispano Americano primero en la zona que jugará con Nocheros de Caleta Olivia, mientras que las chicas del Boxing Club deberán hacerlo con Ferrocarriles del Estado de Comodoro Rivadavia en partidos de ida y vuelta.

Los ganadores seguirán camino contra equipos de mas al norte donde están jugando también por una ubicación Confluencia y Pacífico de Neuquén frente a Cruz del Sur de Bariloche y las de Independiente de Trelew, porque de todas ellas saldrá el equipo que enfrentará a las representantes de la zona de Cuyo.