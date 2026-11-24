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La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó oficialmente la sede y las fechas de la próxima edición del certamen, que contará con la participación de 16 seleccionados nacionales.

El torneo comenzará el viernes 9 de junio y finalizará el domingo 9 de julio de 2028. De esta manera, la competencia volverá a reunir a los diez equipos sudamericanos y sumará a seis representantes de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

La decisión forma parte de la continuidad de la alianza estratégica entre ambas entidades, que buscan fortalecer el desarrollo del fútbol en el continente y generar nuevas oportunidades de competencia entre sus selecciones.

Según informó Conmebol, los seis equipos de Concacaf conseguirán su clasificación mediante sus resultados deportivos en la Copa Oro 2027, programada entre el 17 de junio y el 11 de julio de ese año.

Desde la organización explicaron que el mecanismo permitirá que las selecciones de esa confederación disputen los lugares disponibles en función de su desempeño dentro del campo de juego.

Argentina defenderá el título

La Selección Argentina llegará a la próxima edición como campeona vigente. El equipo dirigido por Lionel Scaloni obtuvo el título en la Copa América 2024, disputada también en Estados Unidos, luego de vencer 1-0 a Colombia en la final jugada en el Hard Rock Stadium de Miami.

El gol de Lautaro Martínez durante el tiempo suplementario le permitió a la Albiceleste alcanzar su 16° campeonato y consolidarse como la selección más ganadora de la historia del certamen.

Será la tercera ocasión en la que Estados Unidos organice la Copa América. La primera fue en 2016, durante la edición especial del Centenario, que terminó con Chile como campeón tras derrotar a Argentina en la definición por penales. La segunda tuvo lugar en 2024.

En ambas competencias participaron seleccionados de Concacaf como invitados. En 2024, además de Estados Unidos, estuvieron Canadá, Costa Rica, Jamaica, México y Panamá. Canadá fue el equipo de esa confederación que llegó más lejos, al alcanzar las semifinales.

En 2016, los representantes fueron Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Haití. El conjunto anfitrión llegó hasta las semifinales y posteriormente perdió ante Colombia en el partido por el tercer puesto.

El mensaje de Conmebol y Concacaf

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó la continuidad del acuerdo entre las dos confederaciones y el regreso del torneo a territorio estadounidense.

“La Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente”, expresó.

Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, señaló que el acuerdo permitirá ampliar las oportunidades deportivas para los seleccionados de su región.

También destacó que la participación de seis equipos en la Copa América fortalecerá la importancia competitiva de la Copa Oro y permitirá nuevos cruces frente a algunas de las principales selecciones del mundo.

Argentina, al frente del historial

Con el título conseguido en 2024, Argentina se mantiene como el máximo ganador de la Copa América, con 16 consagraciones. Uruguay ocupa el segundo lugar, con 15, mientras que Brasil completa el podio con nueve campeonatos.

El historial de títulos de la Copa América

– Argentina: 16 títulos.

– Uruguay: 15 títulos.

– Brasil: 9 títulos.

– Perú: 2 títulos.

– Chile: 2 títulos.

– Paraguay: 2 títulos.

– Colombia: 1 título.

– Bolivia: 1 título.

La próxima edición marcará una nueva oportunidad para que Argentina defienda la corona y busque ampliar su ventaja en el historial del campeonato de selecciones más importante de Sudamérica.