Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La natación sigue ganando protagonismo en El Calafate con nuevas propuestas destinadas a fomentar la participación de jóvenes deportistas. En el marco de las actividades vinculadas a la disciplina, se realizará una prueba gratuita para jóvenes de la localidad que tengan interés en conocer y comenzar a practicar este deporte.

La propuesta apunta a brindar una primera experiencia dentro del agua, acompañada por profesores y entrenadores, con el objetivo de detectar nuevos talentos y sumar integrantes a los espacios de formación deportiva que funcionan en la localidad.

Según informó el medio Ahora Calafate, la actividad estará orientada a jóvenes de El Calafate y formará parte de las acciones impulsadas para fortalecer la natación local, una disciplina que en los últimos años logró un importante crecimiento en la región.

El desarrollo de la natación en la localidad viene acompañado por una agenda deportiva cada vez más amplia. El Natatorio Municipal ya fue escenario de competencias provinciales promocionales, con participación de escuelas y clubes de distintos puntos de Santa Cruz, consolidándose como un espacio clave para la formación de nuevos nadadores.

Además, El Calafate se convirtió en una referencia dentro de la natación en aguas frías, con eventos internacionales que pusieron a la región en el mapa deportivo mundial y que fortalecieron el vínculo entre deporte, naturaleza y turismo.

Desde la organización destacan la importancia de generar espacios de iniciación para que más jóvenes puedan acercarse a la actividad, descubrir sus capacidades y formar parte de una disciplina que combina preparación física, técnica y constancia.

La prueba gratuita representa una oportunidad para quienes quieran dar sus primeros pasos en la natación y sumarse al crecimiento de un deporte que continúa expandiéndose en El Calafate y toda la provincia de Santa Cruz.