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La delegación de Santa Cruz continúa cosechando buenos resultados en los Juegos Nacionales Evita 2026. En esta oportunidad, la provincia sumó dos nuevas medallas de plata gracias a las destacadas actuaciones de sus representantes en las disciplinas de tiro con arco y boccia.

En tiro con arco, Luciana Herrera Huaiquil, representante de Río Gallegos, tuvo una sobresaliente participación y alcanzó el segundo puesto a nivel nacional, consagrándose subcampeona y llevando a Santa Cruz al podio de la competencia.

Por su parte, en boccia, Olivier Lara Allende también consiguió una medalla de plata tras completar una destacada actuación en la categoría BC1, donde finalizó en el segundo lugar y se quedó con el subcampeonato nacional.

De esta manera, ambos deportistas aportaron nuevas preseas para la delegación provincial, reflejando el esfuerzo, la preparación y el compromiso de los representantes santacruceños en el certamen nacional.

Una fiesta santacruceña en el cierre de los Juegos

Más allá de los resultados deportivos, la delegación de Santa Cruz también fue protagonista de la ceremonia de cierre de los Juegos Nacionales Evita 2026, realizada en el escenario montado en el Skatepark de la Costanera de Mar del Plata.

En un marco de celebración y alegría, los deportistas santacruceños formaron parte del acto de despedida, compartiendo una jornada especial que puso el broche final a una experiencia marcada por la competencia, el compañerismo y el orgullo de representar a la provincia.

Con nuevas medallas y momentos inolvidables, Santa Cruz cerró otra participación en los Juegos Nacionales Evita, con sus deportistas como protagonistas dentro y fuera de los escenarios de competencia.

La delegación de Santa Cruz en el acto de cierre.