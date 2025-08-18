Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Continuando con su cadena de éxitos deportivos, la dupla integrada por la calafateña Fiorella Propato y Francesca Floriani, se llevaron el primer lugar en el torneo Master de menores disputado en Pilar (Provincia de Buenos Aires) organizado por la Asociación de Padel de Argentina (APA).

Cabe señalar que la pareja gana este torneo por cuarto año consecutivo habiéndolo hecho en 2022 en sub14, el 2023 en sub 16 y ahora en sub 18 luego de ganarle a la dupla Dangelo/Zapata por 6/2 y 7/5 y a Gastelli/Flores Olariaga por 6/0 y 6/2 con una contundencia notable.

Este torneo sirvió para calificar además a las parejas argentinas que concurrirán al próximo mundial de menores, por lo que la dupla Propato/Floriani podrían ser elegidas para integrar la representación argentina en el mundial de Padel.