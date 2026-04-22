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En el día de hoy se llevó adelante la firma del Acta Compromiso con el Club Atlético Boca Río Gallegos, un convenio de mutua voluntad que da nacimiento a la nueva Escuela de Karate del Club Boca RG, la cual funcionará bajo los altos estándares técnicos y éticos que la JKA representa a nivel mundial.

​Cabe resalta que la dirección de las clases estará a cargo del Instructor Daniel Horacio Camporro, 3° Dan JKA y Profesor de Educación Física.

“Su formación garantiza una enseñanza de excelencia, combinando la técnica marcial tradicional con la pedagogía profesional de la actividad física” esgrimieron en el comunicado oficial.

​Héctor Camporro, quien es 5° Dan de la JKA, agradeció al Presidente del Club Boca Ricardo Suarez por su compromiso para seguir haciendo crecer la disciplina.

El Sensei Héctor Camporro junto al presidente de Boca RG y el profesor Daniel Camporro firmando el Acta Compromiso.

“Con este paso, fortalecemos un camino de 46 años de labor ininterrumpida en la provincia, sumándonos a la gran hermandad de dojos JKA de la zona “expresó Camporro.

​Vale recordar que actualmente en Río Gallegos se dan clases de Karate Do en los dojos del Atlético Boxing Club y del Club Independiente como así también está el Dojo Samurai Río Gallegos en el Centro Chileno y la Asociación Dojo Bushido, del Sensei Jorge Oscar Furriol (6° Dan JKA), con sus sedes en el Dojo Furriol y el Centro de Empleados de Comercio.

​“Este crecimiento nos permite seguir consolidando el circuito patagónico de la JKA y fortalecer nuestra presencia en toda la región y el país, manteniendo la excelencia y el prestigio que nos caracteriza desde hace décadas” concluyó.