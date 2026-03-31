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El acto de apertura de la competencia tendrá lugar este miércoles 1 de abril en las instalaciones del SOEM y contará con la presencia del ciudadano ilustre Juan Víctor Burgos.

Cabe destacar que Burgos es el autor de una obra homenaje que se encuentra afuera de su domicilio particular y que que construyó con materiales reciclados. Por esta obra fue reconocido a nivel local y nacional por familiares de los tripulantes.

En lo que respecta a la competencia deportiva, vale resaltar que será sólo para los alumnos de la Escuela de Tenis de Ulloa en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Primera y mayores de 40.

Si bien aún no está confirmado el día de inicio de la competencia, La Opinión Austral habló con el profesor Carlos Ulloa y adelantó que una probable fecha de inicio sería el jueves 2 de abril por la mañana.

Víctor Burgos, vecino y organizador del homenaje, y Nora Ramona Chazarreta, Raquel Colombani, Carolina Sosa, Karina Mendoza, Susana Coria y Vera Alcaraz, familiares de tripulantes del ARA San Juan, durante el acto realizado en Río Gallegos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Alumnos de la Escuela Ulloa clasificados a los Juegos de Integración Patagónica (JIP)

La semana pasada se llevaron a cabo las instancias provinciales de los JIP para determinar los jugadores encargados de representar a la provincia en la competencia que reúne a todas las provincias patagónicas.

En ese sentido, los alumnos Kiara Menares y Elías Muñoz de la Escuela Ulloa lograron la clasificación en sus categorías y de esta forma viajarán del 20 al 24 de abril a la provincia de Tierra del Fuego.

El profesor Carlos Ulloa con Kiara Menares, quien reprsentará a Santa Cruz en los JIP.