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La Escuela de Tenis de Mesa Ulloa emprendió viaje rumbo a Punta Arenas, Chile, para participar del Torneo Patagónico de Tenis de Mesa, organizado por el Club Ping Pong, con una importante delegación que representa a la institución.

El contingente está integrado por 58 jugadores y cuatro entrenadores, además de padres y acompañantes, conformando una delegación de aproximadamente 80 personas que ya se encuentra preparada para afrontar una intensa jornada deportiva.

La competencia comenzará hoy viernes a las 17:00, extendiéndose hasta las 22:00, mientras que la actividad continuará mañana sábado de 9:00 a 21:00, en las instalaciones de la Escuela Padre Hurtado de Punta Arenas.

Al frente de la delegación estarán los entrenadores Carlos Ulloa, Leandro Ulloa, Ramón Díaz y Diego Ulloa, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar y dirigir a los deportistas durante las diferentes instancias del torneo.

Con una convocatoria que reúne a jugadores de distintas edades y categorías, la Escuela de Tenis de Mesa Ulloa afronta así un nuevo desafío competitivo fuera de casa, llevando una numerosa representación al tradicional encuentro patagónico y fortaleciendo, una vez más, el intercambio deportivo entre instituciones de la región.