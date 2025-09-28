Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela de natación Flipper de El Calafate se adjudicó la tercera fecha del torneo promocional de natación que tuvo lugar en el natatorio de Comandante Luis Piedra Buena, en la que participaron las principales escuelas de toda la provincia.

Luego de la doble jornada que tuvo participación de nadadores de todo el ámbito provincial destacándose el retorno a estas competencias de la delegación de Perito Moreno, los chicos y chicas de Flipper ( 28 en total) se quedaron con lo mejor en dura batalla con lo mas destacado de la natación provincial.

El segundo lugar le correspondió al Hispano Americano, mientras que el tercer lugar lo ocupó la representación local de Piedra Buena y luego la escuela municipal de Perito Moreno, la escuela de Las Heras, Puerto Deseado, Río Turbio y Gobernado Gregores, por lo que gran parte de la provincia estuvo representado en el torneo.