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La Liga Federal de Vóley es una de las competencias nacionales organizadas por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) y funciona como una categoría de desarrollo y ascenso dentro del vóley argentino. Es un torneo que reúne clubes de distintas provincias argentinas, tanto en rama masculina como femenina.

Se la considera una categoría formativa y competitiva muy importante porque permite que equipos del interior puedan competir a nivel nacional sin necesidad de estar en la elite profesional.

El presidente de Fe.VA recibió a Eduado Iglesias y Pablo Carrizo en CABA.

La Opinión Austral se comunicó con el presidente de la Federación Santacruceña de Vóley (Fe.Sa.Vol) Raúl Márquez para conocer más detalles de esta postulación.

“El año pasado ya habíamos conversado con la gente del club Choique de Caleta Olivia y le habíamos pasado toda la reglamentación necesaria para ser organizador de una Liga Federal” relató Márquez.

Asimismo, comentó que la Liga se viene realizando desde hace dos años consecutivos en San Juan, por lo que son varias las federaciones que quisieran ser sede el año próximo.

“Ahora se está trabajando en el armado del proyecto. Es bastante compleja la organización dado que pueden ser hasta 1.000 deportistas los que arriben a la ciudad para competir en esta Liga. Eso repercute en los valores de hotelería, comida, gimnasios, logística en general” explicó.

En esa línea, Márquez sostuvo que una vez que esté armado el proyecto, la Fe.Sa.Vol es la encargada de enviárselo a la Federación Argentina y a partir de ahí resta esperar la resolución final. En ese sentido, quiso ser cauteloso sobre el tema y pidió esperar que el proyecto sea presentado.

“Hay otras federaciones que también tienen intenciones de ser sede. Una vez que esté presentado el proyecto la Fe.VA. será la encargada de tomar la decisión”.

Aún no se conocen oficialmente los plazos que tendrá la Federación Argentina para emitir su decisión.