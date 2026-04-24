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En la localidad de Comandante Luis Piedra Buena tendrá lugar este fin de semana un encuentro de patín artístico donde se disputará la segunda fecha del torneo provincial de la especialidad con la presencia de delegaciones de toda la provincia de Santa Cruz.

Entere ellas la representación del Atlético Boxing Club de Río Gallegos quien concurre con un total de 41 patinadoras pertenecientes a la Escuela One Skate de la entidad, que se harán presentes para estar en dicha competencia como lo hacen regularmente.

La organización de ADEPAS piensa contar con la puesta en escena de 15 delegaciones lo que le dará un marco mas que importante a dicho torneo en una especialidad como el patín artístico que no es sencilla y que exige de mucha preparación, por lo que esperen obtener importantes conclusiones.