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Comenzando por la “A”, los encargados de abrir la fecha serán El Cóndor y Atlético 23 el día sábado a las 13 horas en la cancha Nora Vera. A las 15 jugarán La Kuadra contra Olimpia. En continuado se enfrentarán Don Bosco y Car–Mar y luego Los Halcones se medirán con Alianza. Cerrarán la jornada de sábado en la Nora Vera Deportivo Palermo y el puntero del campeonato, Camioneros, a las 21 horas.

El domingo a las 13 horas será el turno Juventud Petrolera enfrentando a Unión Santiago. A las 15 horas Lamadrid se medirá con Güemes y luego Estrella del Este se las verá con los muchachos de La Amistad.

A las 19 horas Junín jugará contra Vial y cierran la Fecha 6 de la primera “A” Dorados enfrentando a Belgrano.

La Categoría “B” por su parte, comenzará a las 13 horas del día sábado en la cancha de El Cóndor con el partido entre Ragazzi y San Benito. Más tarde se enfrentarán Fortín Marina y Chaco y a las 17 horas será el turno de Los Pibes enfrentando a Villareal.

El mismo día y en los mismos horarios pero en la cancha Flecha Vera, jugarán primero Huracán Santacuceño y Carboneros, luego J.H.Ortega contra Atlético Salta y por último Juventud Santacruceña enfrentará a Atlético Federal.

El día domingo en la cancha de El Cóndor la acción comenzará a las 11 horas entre Mataderos y el puntero del campeonato Sol de América. A continuación jugarán Atlanta y Desamparados y más tarde Pasaje Aragón contra San Martín. Cerrarán la Fecha 6 de la primera “B” San Antonio y Espartanos a las 17 horas.