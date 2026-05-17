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La capacitación, organizada por la Federación Santacruceña de Voleibol, se desarrollará del 2 al 5 de julio en Puerto Santa Cruz y contará con la disertación del instructor nacional Marcelo Leiva.

El curso está orientada a entrenadores, profesores de educación física y personas vinculadas al desarrollo del voleibol provincial que ya tengan aprobado el Curso de Técnico Provincial 1.

El objetivo principal será continuar fortaleciendo la formación técnica y profesional de quienes trabajan en el crecimiento del deporte en Santa Cruz. El curso contará con la presencia de Marcelo Leiva como disertante principal.

Leiva posee certificación como Técnico FIVB Nivel 2, además de desempeñarse como instructor nacional y profesor de educación física, trayectoria que lo posiciona como una de las referencias en materia de capacitación deportiva.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de actualización y perfeccionamiento para entrenadores y formadores, especialmente en una provincia donde el vóley continúa consolidándose tanto a nivel competitivo como recreativo.

Los interesados en participar podrán solicitar información e inscribirse a través del teléfono 2966-624076 o mediante el correo federacionsantacrucena@gmail.com.

La capacitación servirá para seguir jerarquizando el deporte en la provincia. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL