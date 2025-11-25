Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mariela Natalia Zapico figura en segundo lugar en el ranking nacional de Squash en la cuarta categoría nacional, siendo superada solamente por Verónica Giménez, la campeona nacional de la especialidad.

Mariela Natalia Zapico es la madre de Ian Davidson, quien representara a la Argentina hace pocos días en el torneo Parapanamericano de Tenis en Santiago de Chile ganando la medalla de Plata de dicho torneo, por lo que reviste un verdadero orgullo para su familia y amigos.

Mariela estudió todo el primario y el secundario en el Colegio María Auxiliadora de Río Gallegos, luego se casó con Santiago Davidson, miembro de la reconocida familia de la ciudad, y es hija de Carlos Raúl Zapico, periodista quien trabaja desde hace años en este medio de comunicación y en la radio LU12 de Río Gallegos.

Luego de practicar activamente el padel, hace unos años que se vinculó al Squash, una disciplina bastante mas exigente pero que la mantiene en perfecto estado físico y donde compite activamente en gran parte del país, viviendo ahora toda la familia en la Capital Federal en el barrio de Nuñez, por lo que también practica mucho en el estadio de River y en el CENARD (Centro nacional de Alto rendimiento), donde tiene actividad diaria su hijo Ian en tenis adaptado.