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La gimnasia artística del Atlético Boxing Club se prepara para una nueva experiencia en el escenario nacional. Este sábado por la mañana, las representantes de los niveles 1, 2 y 3 viajarán a Mar del Plata para participar de la instancia nacional de los Juegos Evita, donde llevarán los colores de la provincia de Santa Cruz.

Las jóvenes deportistas lograron su clasificación luego de superar las instancias local y provincial, consiguiendo así un lugar en una de las competencias más importantes del calendario deportivo nacional. Ahora, tendrán la oportunidad de medirse con representantes de distintos puntos del país, sumar experiencia y continuar creciendo dentro de la disciplina.

La delegación estará acompañada por los profesores Carlos Barragán, Eduardo Moreno y Maite Peralta. En el nivel 1 competirán Mía Cárdenas, Daira Paillante y Martina Soto, mientras que en el nivel 2 lo harán Lupe Maiale, Isabella Armani y Lucía Fichera Añón. Por su parte, Aynara Hernández y Catalina Castro Diema serán las representantes del nivel 3.

De acuerdo con el cronograma de competencia, las actividades comenzarán el miércoles con las presentaciones correspondientes al nivel 1, mientras que el jueves será el turno de los niveles 2 y 3, en jornadas que reunirán a jóvenes gimnastas de diferentes provincias.

Esta participación tendrá, además, un significado especial para Maite Peralta, quien hoy integra la delegación como profesora, pero que años atrás supo vivir esta misma experiencia desde el otro lado. En los Juegos Evita 2017, Peralta representó a Santa Cruz como gimnasta y consiguió la medalla de oro, un logro que marcó su recorrido deportivo. Ahora, regresará a la competencia nacional con un nuevo rol, acompañando y guiando a las jóvenes que buscan cumplir sus propios sueños.

De esta manera, el Atlético Boxing Club volverá a tener presencia en una instancia nacional, reafirmando el trabajo que desarrolla en la formación de sus deportistas. Para las ocho gimnastas será una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y superación, además de la responsabilidad y el orgullo de representar a Santa Cruz.