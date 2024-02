La histórica presea dorada de Bob Beamon en salto en largo de 1968 se vendió en 441.000 dólares

La histórica medalla dorada obtenida por el atleta estadounidense Bob Beamon, en salto en largo de los Juegos Olímpicos de México 1968, marcando un record batido recién 23 años después, fue subastada anoche en Nueva York en 441.000 dólares.

"Es hora de pasarla a otro", declaró el ex atleta de 77 años, antes de la subasta organizada por la casa Christie's, en donde se vendió la presea que obtuvo con un histórico salto de 8,9 metros, un récord mundial vigente hasta el campeonato del mundo de Tokio en 1991, indicó AFP.

En un mercado floreciente de los recuerdos deportivos, los expertos de Christie's habían tasado la presea, que no es de oro sino que presenta un baño dorado, entre 400.000 y 600.000 dólares.

"Esta subasta es una excelente manera de exhibir la medalla, pero también de preservar su memoria", dijo Beamon quien hoy es músico y que esperaba que el comprador "entienda la importancia de este logro deportivo".

La casa de remates no ha revelado el nombre del comprador, que ofreció 350.000 dólares, a los que se suman los impuestos y la comisión de la venta, que elevan el precio total a 441.000 dólares. (Télam)