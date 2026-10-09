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La Liga de Fútbol Sur dio a conocer la programación de una nueva jornada del Torneo Clausura 2026, con una agenda que tendrá como principal protagonista a la Primera División. La actividad incluirá tres encuentros durante este domingo 11 de octubre y un partido pendiente de la misma fecha que se disputará a mediados de la próxima semana.

La séptima fecha de la máxima categoría comenzará el domingo a las 15:00, cuando Boca reciba a Defensores en su cancha. Una hora más tarde, desde las 16:00, Ferro se enfrentará con UPP en la cancha de Boxing, mientras que a las 17:00 Bancruz jugará ante Unión Santacruceña en el estadio de Boca.

La programación de Primera División continuará el miércoles 14 de octubre, cuando Boxing reciba a Hispano a partir de las 21:00 en la cancha de Boxing. El encuentro también corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura y completará la agenda de partidos de la categoría incluidos en el cronograma difundido por la Liga.

De esta manera, la máxima categoría tendrá cuatro compromisos programados entre el domingo y el miércoles, con encuentros distribuidos en dos escenarios del fútbol local. Los equipos buscarán sumar puntos en una nueva instancia del campeonato, que continúa su desarrollo durante octubre.

La actividad comenzará el sábado 10 de octubre con los partidos de las divisiones formativas. A las 13:00, Boca se medirá con Boxing por la quinta división, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la categoría, en la cancha de Boca.

Posteriormente, desde las 15:00, Talleres enfrentará a UPP por la cuarta división, mientras que a las 17:00 Escorpión se medirá con Unión Santacruceña. Ambos compromisos corresponden a la cuarta fecha y se disputarán en el mismo escenario.

El domingo, antes de los encuentros de Primera División, también habrá actividad en quinta división. Desde las 14:00, Talleres e Hispano se enfrentarán en la cancha de Boxing, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la categoría.

La programación continuará el martes 13 de octubre con otro compromiso de cuarta división. Desde las 21:00, Boxing se medirá con Hispano en la cancha de Boxing, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha.

Así, la Liga de Fútbol Sur tendrá varios días de competencia, con partidos de las categorías formativas durante el fin de semana y compromisos que se extenderán hasta mediados de la próxima semana. La atención principal estará puesta en la séptima fecha de Primera División, que ofrecerá tres encuentros el domingo y tendrá continuidad el miércoles con el cruce entre Boxing e Hispano.