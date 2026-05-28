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La actividad comenzará el sábado 30 de mayo con las semifinales correspondientes a la Quinta División en la cancha de Boxing Club. Desde las 14:00, Talleres enfrentará a Hispano Americano y más tarde, a las 16:00, el local Boxing se medirá frente a Boca RG.

La continuidad llegará el domingo 31 de mayo con una jornada cargada de definiciones. En Cuarta División se disputará la gran final entre Hispano y Boxing, programada para las 14:00 en cancha de Hispano.

Por su parte, la Primera División tendrá una agenda de alto voltaje. El mismo domingo a las 17:00 en cancha de Hispano, UPP chocará ante Escorpión en la primera semifinal.

La programación se completará el miércoles 3 de junio, cuando Boxing reciba en su cancha a Bancruz desde las 20:00 horas para definir al otro finalista del Torneo.

Se define el representante de la Liga Sur para el triangular final al Toneo Regional

El domingo desde las 14:30 horas en la cancha de Boca, Bancruz se enfrentará a Newell’s Old Boys de El Calafate. El ganador de este duelo será el clasificado de la Liga Sur para afrontar el triangular con un equipo de Liga Centro y otro de la Liga de la Cuenca Carbonífera.

El único confirmado de ese triangular hasta el momento es Racing de Puerto San Julián, que venció a Independiente en el repechaje.

Newell’s de El Calafate se medirá con Bancruz por un lugar en el triangular final.