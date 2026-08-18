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La Liga de Fútbol Sur dio a conocer las modificaciones reglamentarias que entrarán en vigencia durante la temporada 2026/27. Las nuevas disposiciones fueron presentadas durante una reunión informativa del Colegio de Árbitros de la entidad, donde se repasaron los principales cambios y criterios que deberán aplicarse en las distintas competencias.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de un límite de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y de meta. Si el jugador supera ese tiempo, la posesión del balón pasará al equipo rival.

También se modificaron algunos criterios relacionados con las amonestaciones automáticas. En determinadas situaciones dejarán de aplicarse tarjetas de manera automática, como puede ocurrir con el ejecutor de un penal cuando el arquero comete una infracción de forma simultánea.

Las nuevas reglas también establecen mayores precisiones para las sustituciones, especialmente en lo referido al tiempo de ingreso de los futbolistas que reemplazan a sus compañeros durante un partido.

En relación con el VAR, se actualizaron distintos aspectos de su protocolo. Entre ellos se contemplan situaciones vinculadas con errores de identidad y tarjetas mostradas de manera incorrecta, además de nuevas precisiones sobre las acciones que pueden ser revisadas.

Otro de los puntos abordados está relacionado con las situaciones de doble toque del balón en los penales y con determinadas formas de reanudación del juego. A su vez, se incorporaron nuevas situaciones revisables y criterios específicos para la interpretación de faltas y conductas incorrectas.

De esta manera, el Colegio de Árbitros de la Liga de Fútbol Sur presentó las pautas que acompañarán el desarrollo de la temporada 2026/27, con el objetivo de unificar criterios y facilitar la aplicación de las modificaciones reglamentarias en las diferentes categorías.

Las nuevas disposiciones regirán en todos los torneos organizados por la Liga de Fútbol Sur, desde Primera División hasta las categorías formativas e infantiles de cancha completa.