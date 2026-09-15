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La Liga de Futsal AFA continúa extendiendo sus fronteras y ahora desembarca en El Chaltén, uno de los destinos más emblemáticos de Santa Cruz y reconocido por sus imponentes paisajes naturales. La llegada de la competencia representa un nuevo paso para el crecimiento del futsal en la región y permite que más localidades puedan incorporarse al desarrollo de la disciplina.
Con esta incorporación, el territorio del Lago Argentino comienza a quedar representado de manera cada vez más amplia dentro del futsal. El Chaltén se suma así a Tres Lagos y El Calafate, localidades que ya forman parte de este proceso de crecimiento y que vienen acompañando la expansión de la actividad.
La llegada de la Liga de Futsal AFA a El Chaltén abre además una nueva puerta para los jugadores y equipos de la localidad, que tendrán la posibilidad de competir dentro de una estructura que continúa ganando presencia en distintos puntos de la provincia.
De esta manera, la pelota vuelve a rodar y el futsal sigue ganando territorio. Desde El Calafate hasta Tres Lagos, y ahora también en El Chaltén, la disciplina suma escenarios, protagonistas y nuevos desafíos, consolidando su presencia en uno de los sectores más destacados del sur santacruceño.
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