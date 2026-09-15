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La Liga de Futsal AFA continúa extendiendo sus fronteras y ahora desembarca en El Chaltén, uno de los destinos más emblemáticos de Santa Cruz y reconocido por sus imponentes paisajes naturales. La llegada de la competencia representa un nuevo paso para el crecimiento del futsal en la región y permite que más localidades puedan incorporarse al desarrollo de la disciplina.

Con esta incorporación, el territorio del Lago Argentino comienza a quedar representado de manera cada vez más amplia dentro del futsal. El Chaltén se suma así a Tres Lagos y El Calafate, localidades que ya forman parte de este proceso de crecimiento y que vienen acompañando la expansión de la actividad.

La llegada de la Liga de Futsal AFA a El Chaltén abre además una nueva puerta para los jugadores y equipos de la localidad, que tendrán la posibilidad de competir dentro de una estructura que continúa ganando presencia en distintos puntos de la provincia.

El logo con el que se presentó la nueva sub sede en El Chaltén.

De esta manera, la pelota vuelve a rodar y el futsal sigue ganando territorio. Desde El Calafate hasta Tres Lagos, y ahora también en El Chaltén, la disciplina suma escenarios, protagonistas y nuevos desafíos, consolidando su presencia en uno de los sectores más destacados del sur santacruceño.