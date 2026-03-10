Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como estaba previsto y con la presencia de su actual titular Martín Cortés, fueron entregados elementos y vestimenta para los jueces y árbitros que trabajarán a partir de este fin de semana cuando se inicien los torneos correspondientes.

A tales efectos comienza la primera “A” y la primera “B” y la división Senior, por lo que habrá bastante por delante, incluyendo el trabajo de la comisión directiva para poder contar con mas campos de juego, lo que motivó que se incorporaran ahora las canchas de El Condor, Camioneros, Independiste y Defensores del Carmen, por lo que tendrán espacio y tiempo para llevar adelante todos los torneos.

Sumado a esto Cortés también clarifico que se continua trabajando para tener listos cuanto antes los vestuarios y el edificio que se construye para vestuarios y otros menesteres en la “Nora Vera” , por lo que la Asociación trabaja en función de su expansión en la ciudad y su necesidad de campos y lugares para la práctica activa del fútbol.

El presidente de la Asociación agradeció muy especialmente al gobierno de la provincia de Santa Cruz y al Jefe de Gabinete Pedro Luxen junto al secretario de deportes Exequiel Artieda, por la labor desarrollada en las obras que encara la Asociación, quienes además acompañan a al fútbol barrial en su trabajo permanente, destacando la colaboración que la entidad recibe de las autoridades del gobierno provincial.