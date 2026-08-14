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La Liga Santacruceña de Hockey M30 2026 tendrá este fin de semana el desarrollo de su segunda fecha, con 15 encuentros distribuidos durante tres jornadas de competencia. La actividad se concentrará en las instalaciones de Calafate Hockey, que será el club anfitrión de una nueva jornada del certamen provincial.

La programación comenzará este viernes 14 de agosto con tres partidos. Desde las 19:30, CSYDECH enfrentará a Calafate Hockey. Luego, a las 20:30, será el turno de Hispano y Boxing, mientras que a las 21:30 se medirán Poplars y ECRHC.

La competencia continuará el sábado 15 con una extensa jornada de seis encuentros. A las 10:00, CSYDECH se enfrentará a ECRHC; a las 11:00, Calafate Hockey jugará ante Boxing; y desde las 12:20, Hispano se medirá con Poplars.

La actividad se retomará por la tarde con el partido entre ECHRC y Boxing, previsto para las 14:50. Luego, a las 17:00, CSYDECH enfrentará a Poplars, mientras que a las 18:00 Hispano cerrará la jornada ante Calafate Hockey.

El domingo 16 será el turno de la última jornada de esta segunda fecha. La acción comenzará a las 9:00 con Poplars ante Calafate Hockey. A las 10:00, CSYDECH se medirá con Boxing y, desde las 11:00, Hispano enfrentará a ECRHC.

Por la tarde se disputarán los últimos tres encuentros del fin de semana. A las 13:00, Poplars jugará ante Boxing; a las 14:10, CSYDECH se enfrentará a Hispano; y desde las 15:20, ECRHC y Calafate Hockey protagonizarán el último partido de la fecha.

De esta manera, la Liga Santacruceña de M30 tendrá por delante un fin de semana de intensa actividad en Calafate Hockey, con 15 partidos programados y la participación de los distintos equipos que buscarán seguir sumando en el certamen provincial.