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La actividad comenzará del 4 al 6 de septiembre con la segunda fecha de la categoría Sub 12, que se disputará en Puerto Natales. Posteriormente, del 25 al 27 de septiembre, será el turno de la Sub 16, cuya sede será Río Turbio.

El calendario continuará del 2 al 4 de octubre con la competencia de la Sub 14 en El Calafate, mientras que la Sub 18 cerrará la etapa regular entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre en Río Gallegos.

En cuanto a la definición del campeonato, la capital santacruceña será el escenario de todas las finales. Del 13 al 15 de noviembre se disputarán las instancias decisivas de las categorías Sub 12 y Sub 16, mientras que del 20 al 22 de noviembre será el turno de las finales de Sub 14 y Sub 18.

Con este cronograma confirmado, los clubes de toda la Patagonia ya pueden planificar la recta final de la temporada, que reunirá a las mejores jugadoras de la región en busca del título de la Liga Sur de Vóley, consolidando un certamen que continúa fortaleciendo el desarrollo del vóley femenino patagónico.