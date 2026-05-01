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Comenzando por la Primera, los encargados de abrir la jornada el día domingo 3 de mayo serán Boca e Hispano a las 15 horas en cancha de Boca. A continuación en esa misma cancha se enfrentarán Bancruz y UPP.

A las 17 horas, pero en cancha de Boxing, será el turno para el local midiéndose contra Unión Santacruceña. Cerrarán la Fecha 8 también en cancha de Boxing, Ferro contra Escorpión, a las 19 horas.

En esta oportunidad el equipo que queda libre será Defensores del Carmen.

En cuanto a la 4° división, la Fecha 8 tendrá como puntapié inicial el partido que jueguen este sábado 2 de mayo Ferro y UPP, a las 14 horas. A esa misma hora pero en cancha de Boca, jugarán el equipo local contra Escorpión. También ese mismo día pero media hora más tarde, se verán las caras en cancha de Hispano el local contra Unión Santacruceña.

Finalmente, cerrarán la 8va fecha de 4° Bancruz y Talleres a las 16 horas en cancha de Boca.

En 5° división los equipos se pondrán al día con la Fecha 3 y además disputarán la Fecha 5. A saber, el domingo 3 a las 14 horas en cancha de Hispano jugarán el local y Escorpión. El lunes 4, a las 20 horas, se medirán Talleres y Ferro. Y el viernes 8 será el turno para Escorpión y Boxing, en cancha de este último.

En cuanto a la 6° división, el domingo 3 se jugarán las dos semifinales. Por un lado se verán las caras Boxing y Boca a las 13 horas en cancha del Albiverde, y a las 15 horas en ese mismo escenario saldrán al campo de juego Talleres y Evita. Los ganadores de ambos duelos serán los animadores de la gran final de sexta.