Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Disputados los últimos encuentros del Gran Prix de Newcom en la villa turística, quedaron formalizadas las posiciones del torneo que se disputa en tres divisiones y que tendrá su próximo encuentro el 26, 27 y 28 de septiembre en Puerto Santa Cruz, tanto en +40 como también en +50 y +60 que son las especialidades en las que se esta disputando este torneo.

En la categoría menor (+40), las posiciones las encabeza Cóndores con 50 puntos, seguido de Benjamín Veron con 45, Espíritu Joven con 42 y Sureños con 39, mientras que en la división intermedia (+50) encabeza la tabla el conjunto de Gladiadores con 125, seguido de Sureños con 123, Rosario Central con 118, Uaken con 99, los sanjulianenses de Cedefys con 95, Joshen con 84, Espíritu Joven con 78, Energía con 69, El Trébol con 57, Vientos del Sur con 54, Tira Piedras con 39, Canallas con 30, Las Pochitas con 27, y Chalten y Pioneros con 21 puntos.

En la mayor (+60) Municipalidad de Puerto Santa Cruz lidera con 137, seguidos de Gladiadores con 131, Sureños con 117, Tira Piedras con 88, Glaciares con 78, Espíritu Joven con 66, Energía con 66, El Trébol con 54, Rosario Central con 53, Pioneros con 42, Canas al viento con 50 y Vientos del Sur A con 24 y Vientos del Sur B con 21 puntos.

El torneo que tiene continuidad en Puerto Santa Cruz congregará una buena cantidad de participantes en esa localidad a fines de este mes, lo que también sirve como turismo interno dentro del ámbito provincial para la gente de mayor edad, por lo que es mas que saludable la realización de dicha especialidad, algo que en otro tiempo estuvo siempre reservado a las delegaciones juveniles y que hoy pasa por personas de mayor edad.