Hace una semana atrás hacíamos relación a un nuevo récord mundial obtenido por la nadadora chilena Bárbara Hernández al realizar la proeza en las aguas del canal Señoret frente a la localidad chilena de Puerto Natales y finalmente la organización del Récord Guinnes, confirmó el hecho en las últimas horas.

De esta forma la atleta chilena posee ahora cuatro récord mundiales en aguas frías, por lo que es llamada “La sirena de hielo” luego de recorrer tres kilómetros y 840 metros en las heladas aguas del canal chileno con un tiempo de 1 hora 6 minutos y 15 segundos, habiendo sido retirada del agua con principio de hipotermia pero feliz por el logro obtenido.

Cabe señalar con Bárbara Hernández que su primer récord fue en 2022 con el cruce del Cabo de Hornos con la milla mas rápida en 15 minutos 3 segundos, luego el segundo y tercero obtenido en 2023 al nadar durante dos kilómetros y medio en la Antártida, récord en las regiones polares con temperatura de 2,23 durante 45 minutos y 30 segundos y ahora el recorrido en el Canal Señoret, por lo que cuenta con cuatro registros de carácter mundial.

Además de haber cruzado el Canal de la Mancha en Europa hace poco tiempo, Bárbara Hernández se erige como una nadadora especial de aguas frías, acumulando registros mundiales que la proyectan a los primeros lugares del planeta en la especialidad.