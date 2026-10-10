Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Preselección Masculina de Vóley de Santa Cruz continúa su camino de preparación rumbo a los Juegos Binacionales de la Araucanía y tendrá una nueva oportunidad para sumar rodaje competitivo con su participación en la 32.ª edición de la Copa Dante Cantarutti, que se desarrollará en Río Turbio desde este viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre.

El representativo provincial será invitado especial de este tradicional certamen, organizado por la Escuela Municipal de Vóley Dante Cantarutti, que reúne a 24 equipos de distintos puntos de Santa Cruz, distribuidos en 12 conjuntos femeninos y 12 masculinos. Con una extensa trayectoria dentro del calendario deportivo santacruceño, la competencia se ha consolidado como un espacio de encuentro para las instituciones y los deportistas que impulsan el crecimiento del vóley en la provincia.

La participación de la preselección se enmarca en el proceso de preparación del equipo con vistas a los Juegos Binacionales de la Araucanía, una de las competencias más importantes para el deporte juvenil de la región patagónica. En este contexto, el torneo representará una instancia valiosa para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de los jugadores, fortalezca el funcionamiento colectivo y continúe definiendo el plantel que representará a Santa Cruz.

El equipo está dirigido por Ricardo Medina, de Puerto San Julián, acompañado por Darío Navarro, de Gobernador Gregores, quien se desempeña como ayudante técnico. Ambos conducen un grupo integrado por jóvenes voleibolistas de diferentes localidades, reflejo del alcance provincial del proceso de selección y del trabajo formativo que se desarrolla en las distintas comunidades santacruceñas.

La nómina de la Preselección Masculina de Araucanía está conformada por Santino Alanis, de Caleta Olivia; Gonzalo Calassan, de Pico Truncado; Ulises Chocobar, de Río Gallegos; Thiago Costich y Luciano Cuell, de Puerto San Julián; Fabrizio Fuentes, de Caleta Olivia; Sebastián García, de Río Gallegos; Franco Gómez De Souza Reis, Hans Henin y Luciano Muñoz, de Puerto San Julián; Lorenzo Ruiz, de Gobernador Gregores; y Benjamín Sánchez, de Piedra Buena.

La convocatoria reúne a representantes de distintas localidades de Santa Cruz y pone de manifiesto la importancia del trabajo conjunto entre entrenadores, clubes y escuelas municipales para acompañar el desarrollo de los jóvenes deportistas y brindarles oportunidades de crecimiento en el ámbito competitivo.