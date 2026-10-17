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La Primera B del Futsal AFA se prepara para vivir una jornada clave con la disputa de la Fecha 17, que marcará el cierre de la etapa regular y dará paso a los cruces. Este domingo 18 de octubre, siete partidos le pondrán punto final a la primera fase de la competencia, en una programación que se desarrollará en dos escenarios de la ciudad.

La actividad comenzará en el gimnasio Lucho Fernández, donde Chicago se medirá con UTN desde las 14 horas. En el mismo escenario, La Ruta enfrentará a San Juan Bosco a partir de las 17, en el marco de una jornada que comenzará a definir el panorama de cara a la etapa eliminatoria.

Por su parte, el gimnasio Indio Nicolai concentrará cinco encuentros consecutivos. Olimpia y La Kuadra abrirán la programación a las 15 horas, mientras que Unión Santacruceña y Sipger se enfrentarán desde las 16:30. Luego, a las 18, será el turno de Guardianes frente a Argentinos del Sur.

La jornada continuará a las 19:30 con el cruce entre Pelusa y Boxing, y tendrá su cierre a las 21 con el enfrentamiento entre Cagliari “B” y Atlético Federal.

Con la fase regular llegando a su fin, los equipos buscarán cerrar esta primera etapa de la mejor manera posible y llegar con buenas sensaciones a los cruces. Cada encuentro será una nueva oportunidad para demostrar el trabajo realizado a lo largo del torneo, en una fecha que marcará el inicio de la cuenta regresiva hacia la definición de la Primera B.