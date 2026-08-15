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La actividad se pondrá en marcha este sábado a las 13:00, con el encuentro entre Orteguita y Miramar. Luego, a las 15:00, se medirán Misioneros y Juventud Unida; a las 17:00 jugarán Deportivo Caly y SOEM; desde las 19:00 será el turno de Real Sociedad y Deportivo Urbano, mientras que el cierre de la jornada estará protagonizado por Choppers y 22 de Septiembre, a las 21:00.

El domingo también tendrá una agenda cargada. A las 13:00 se enfrentarán Ahoniken y Deportivo Junior; a las 15:00, ADOEM y Quilmes; a las 17:00, Halcones del Norte y Santa Cruz; a las 19:00, Los Chochorros y Río Gallegos, y finalmente, desde las 21:00, Betel se medirá con Fénix.

La fecha se completará el lunes 17 de agosto con tres partidos. Xeneize y Gas Aike abrirán la jornada a las 13:00, mientras que a las 15:00 jugarán Cacique y Bicentenario. El último encuentro de la Fecha 14° será a las 17:00, con Malvinas Argentinas frente a Racing.

La organización informó además una situación particular en el primer partido de la programación: según la nota oficial, Orteguíta Juniors pierde los puntos ante su par Miramar.

De esta manera, la Primera C vuelve a tener actividad con una fecha que reunirá a todos sus protagonistas en la cancha Enrique Pino y marcará la continuidad de una nueva jornada del fútbol de los barrios.