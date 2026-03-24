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Luego de disputarse las primeras fechas de las categorías juveniles de la Asociación Santacruceña de Hockey, este fin de semana fue el turno de la primera división, tanto para las damas como para los caballeros. Hay que tener en cuenta que este año serán cinco los equipos que se disputen el campeonato en damas y tres en caballeros.

En ese sentido, quienes disputaron esta primera fecha en femenino fueron Hispano, Boxing y los equipos de El Calafate, El Chaltén y Punta Arenas.

Por el lado de Hispano, vencieron 3 a 2 al Boxing, 8 a 4 a El Chaltén, 8 a 4 a El Calafate, 13 a 1 a Punta Arenas y 7 a 4 nuevamente al Boxing. El hecho de haber jugado dos veces contra el Boxing responde a que este año, al haber disminuido la cantidad de equipos por las bajas de Tercer Tiempo, El Calafate Hockey y Puerto Santa Cruz, se juega una especie de “fecha y media”, donde algunos equipos jugarán seis partidos y otros cinco, dependiendo la fecha.

Siguiendo con la rama femenina, el Boxing, además de caer frente a Hispano en sus dos cotejos, cayó frente a El Chaltén 2-3 pero goleó a Punta Arenas 14 a 2 y a El Calafate 8 a 1.

La 1° del Boxing alternó buenas y malas. FOTO: Fb Peligrosamente Temprano

En tanto que en la rama masculina compitieron las delegaciones del Boxing, El Chaltén y El Calafate en partidos a ida y vuelta. En el primer partido, El Chaltén derrotó 22 a 1 al Boxing y luego 10 a 3 a El Calafate.

En el segundo encuentro que disputó, el albiverde logró recuperarse y venció 5 a 4 a El Calafate. Luego cayó nuevamente con El Chaltén 14 a 4 y no pudo repetir la victoria en su cuarto y último encuentro contra El Calafate, con el que perdió 2-6. El último partido fue todo para El Chaltén: goleó 13 a 0 a El Calafate.

Para la primera división, la segunda fecha se jugará el fin de semana del 5,6 y 7 de Junio nuevamente en El Calafate y la tercera sería los días 4, 5 y 6 de septiembre en Río Gallegos.

Los chicos del Boxing logaron un triunfo en la 1° fecha. CRÉDITOS: Damián González Fotografía