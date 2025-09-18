Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La primera fecha de la Liga de Fútbol Centro para dar inicio al torneo “Juan Yiyo Mansilla”, enfrenta al Sportivo contra el Atlético, los clásicos rivales de los clubes mas importante es de Puerto Santa Cruz, por lo que el torneo comienza ya con un partido “picante” en todo sentido.

Por su parte Huracán de Gobernador Gregores deberá jugar contra Argentinos del Sud de Piedra Buena, otro partido áspero en materia de resultados, y Júpiter de la misma localidad, recibe a Racing de Puerto San Julián.

El último encuentro será el que protagonicen el Atlético de Puerto San Julián frente a Cruz del Sur de Gregores, por lo que Independiente de Puerto San Julián tendrá fecha libre, pero el encuentro mas esperado es el que encabeza la zona con los dos archirivales de Puerto Santa Cruz, partido que se jugará en la tarde del domingo.

La primera fecha ya se jugó en Calafate

Disputada la primera fecha del torneo oficial de la subsede Calafate de la Liga de Fútbol Sur, Academia Cañadón empató con Talleres por un gol por lado, mientras que Argentinos del Sur le ganó al Deportivo Esperanza por 1 a 0, y Newell Old Boys derrotó a Gendarme Amarilla por 4 a 0 en un muy buen resultados.

Finalmente el renacido Lago Argentino logró unan contundente vitoria con goleada sobe Juveniles al ganarle por 9 a 0 en un resultado que no dejó dudas y que marcó las diferencias en la cancha.

Se estiman posibles refuerzos para el Regional

Con la novedad surgida en las últimas horas que estaría por confirmar la participación activa de cuatro clubes de Río Gallegos en el Torneo Regional que dará inicio en 30 días, se sabe que acompañando esta medida se vendrían posibles refuerzos para varios de estos protagonistas como sucede habitualmente. Por el lado de los rivales, ya en las páginas dedicadas al tema se habla de lo que tiene nuevo Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia para este Regional, donde incorporó a René Billalba quien viene de Guaraní Antonio Franco de Misiones pero con pasado en Paraguay y en España, el retorno del arquero Federico Cardozo que había dejado la práctica activa pero que vuelve a su club, y de Marcos Rouzies con antecedentes en la primera de Godoy Cruz de Mendoza y en Ben Hur de Rafaela.

No sería de extrañar que en los próximos días se comience a tener novedades de los clubes locales, algo clásico del Atlético Boxing Club y de los bancarios en cada torneo de ésta naturaleza, por lo que habrá que estar atento a estas nuevas incorporaciones.