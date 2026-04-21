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La quinta fecha de la Liga de la Zona Centro de Santa Cruz propone encuentros por demás interesantes donde en esta oportunidad queda libre Racing de Puerto San Julián que se mantiene en la mitad de la tabla de posiciones.

En el primer encuentro del fin de semana Júpiter de Piedra Buena enfrentará a Cruz del Sur de Gobernador Gregores donde el primero está compartiendo la punta del torneo con el Sportivo, que en ésta oportunidad tiene como rival a Huracán por lo que este jugará contra el otro gregorense.

Por su parte Atlético de Puerto Santa Cruz que se mantiene tercero con un punto menos en la tabla, enfrentará a Independiente de Puerto San Julián con el que empate puntos, por lo que esto define la tercera posición de a tabla si no hay igualdad, y finalmente el Atlético de Puerto San Julián juega contra Argentinos del Sud de Piedra Buena completando los cuatro encuentros de primera división.