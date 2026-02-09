Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La quinta fecha del torneo Binacional de Motocross se disputará en Puerto San Julián, luego del periplo que significaron las fechas de Puerto Natales y de Punta Arenas junto a la de Río Turbio y Tres Lagos, por lo que la actividad en esta parte del año ha sido incesante.

En ésta oportunidad el circuito de “Las Bombas” será el lugar dispuesto para la realización de ésta quinta fecha en este torneo que reúne lo mas especializado del motocross del sur del país y del sur de Chile en un mismo campeonato, por lo que la actividad tiene relevancia especial en cada presentación, con fechas mas que concurridas como las últimas disputadas en tierra chilena.

La presencia de muchos pilotos de Río Gallegos y de la región donde el motocross tiene predilección sobre otras disciplinas, mas el aporte de pilotos de la zona norte santacruceña le darán a ésta quinta fecha un nivel importante siendo uno de los torneos mas participativos de Santa Cruz y de la región de Magallanes, dadas las características que suman en cada ocasión.