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La cuarta etapa del Circuito Profesional AJPP de Damas se desarrolló el pasado fin de semana en la ciudad de La Carlota, Córdoba, en los predios de “LaPecera” y “Costanera”. El torneo, que repartía $1.600.000 en premios, contó con la presencia de las mejores jugadoras de la Argentina y con una gran convocatoria de público.

Hasta allí llegó la jugadora Ornella Reynoso, quien inició su camino en el deporte en el Club Río Gallegos y hoy se encuentra viviendo en Buenos Aires dedicándose de lleno a su carrera profesional.

En dupla con la jugadora Aldanaba Bambicha, Ornella alcanzó la final del certamen. Más allá de caer en el partido decisivo, las sensaciones para la pareja fueron muy buenas, ya que en semifinales lograron vencer a las mismas jugadoras que las habían eliminado del último torneo.

De esta forma, Ornella Reynoso sigue pisando firme en el circuito profesional, adquiriendo experiencia y rodaje claves para su corta edad. El próximo paso será el 29 de Mayo en Arrecifes, provincia de Buenos Aires.